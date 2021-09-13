Bayrampaşa'da 400 bin liralık kas geliştirici hap ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bayrampaşa'da 400 bin liralık kas geliştirici hap ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar Tınbek - Haberler | Güncel
Bayrampaşa'da 400 bin liralık kas geliştirici hap ele geçirildi

BAYRAMPAŞA'da yurt dışından kaçak yollarla kas yapıcı maddeler getirilerek, burada ambalajı ve tarihi değiştirip piyasaya sürdüğü iddia edilen şüphelilere operasyon düzenledi.

BAYRAMPAŞA'da yurt dışından kaçak yollarla kas yapıcı maddeler getirilerek, burada ambalajı ve tarihi değiştirip piyasaya sürdüğü iddia edilen şüphelilere operasyon düzenledi. Bir şüpheli gözaltına alınırken, piyasa değeri, 400 bin lira olan bin 704 kutu farklı marka ve miligramlarda steroid içerikli kas yapıcı hap, 3 bin 320 adet marka ve etiketi bulunmayan sıvı dolu ampul ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa Orta Mahalle'de bulunan adreste yurt dışından kaçak yollarla kas yapıcı maddeler getirildiği ve burada paketlendikten sonra üzerlerine son kullanma tarihi ve marka etiketi vurularak piyasaya sürüldüğü ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, geçen perşembe belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda M.H isimli şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda, piyasa değeri 400 bin lira olduğu değerlendirilen, bin 704 kutu farklı marka ve miligramlarda steroid içerikli kas yapıcı hap, 3 bin 320 adet marka ve etiketi bulunmayan sıvı dolu ampul maddesi ele geçirildi. M.H. hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi. Baskın anı kameralarca görüntülendi.


Bayrampaşa'da 400 bin liralık kas geliştirici hap ele geçirildi

Bayrampaşa'da 400 bin liralık kas geliştirici hap ele geçirildi

Bayrampaşa'da 400 bin liralık kas geliştirici hap ele geçirildi

Bayrampaşa'da 400 bin liralık kas geliştirici hap ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar Tınbek - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Vahap Seçer Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Beren Saat Amelia Hamlin Kaan Yıldırım
Spor Fatih Terim Alper Yılmaz Mergim Berisha Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bayrampaşa'da 400 bin liralık kas geliştirici hap ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 11:11:59. #1.17#