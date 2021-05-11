Bayrampaşa'da 3 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayrampaşa'da 3 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı

Bayrampaşa'da 3 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAYRAMPAŞA'da 3 katlı metruk bir binanın çatısında yangın çıktı.

BAYRAMPAŞA'da 3 katlı metruk bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken çatının alev alev yanması vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. 

Yangın saat 01: 00 sıralarında Bayrampaşa Orta Mahalle Nar Sokak'taki  3 katlı metruk binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı.  İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çatı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken çatının alev alev yanması vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor. 


- İstanbul
Bayrampaşa'da 3 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı
Bayrampaşa'da 3 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı
Bayrampaşa'da 3 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Uzmandan 'yanıltıcı negatiflik' uyarısı
Uzmandan 'yanıltıcı negatiflik' uyarısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Aykut Erdoğdu Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Burak Sergen Caner Cindoruk Barış Murat Yağcı
Spor Mesut Özil Arda Turan Gökhan Töre Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bayrampaşa'da 3 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 02:38:32. #1.15#

title