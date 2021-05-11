Bayrampaşa'da 3 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı

BAYRAMPAŞA'da 3 katlı metruk bir binanın çatısında yangın çıktı.

BAYRAMPAŞA 'da 3 katlı metruk bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken çatının alev alev yanması vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Yangın saat 01: 00 sıralarında Bayrampaşa Orta Mahalle Nar Sokak'taki 3 katlı metruk binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çatı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken çatının alev alev yanması vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı