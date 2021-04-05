Son dakika haberi! BAYRAMPAŞA'DA 3 EV VE 1 İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! BAYRAMPAŞA'DA 3 EV VE 1 İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... BAYRAMPAŞA'da 3 ev ve 1 iş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

BAYRAMPAŞA'da 3 ev ve 1 iş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların adreslerine düzenlenen baskında çalıntı olduğu tespit edilen 2 adet kol saati ele geçirildi. S.A. serbest bırakılırken, S.G. ve Ö.P. tutuklandı. Şüphelilerin hırsızlık amaçlı adreslere girme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Bayrampaşa'da 3 ev ve 1 iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 kişi bulundukları adreslere düzenlenen baskında yakalandı. Bayrampaşa'da polis ekipleri 3 ev ve 1 işyerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, hırsızlık yapılan adreslerde inceleme başlattı. Polis, güvenlik kameralarını izleyerek zanlıların araçla gelip hırsızlık yaptığını ve bu kişilerin içerisinde bir kişinin ensesinde "KING" dövmesi bulunan S.G. olduğunu ve yanındakilerinde S.A. Ö.P. isimli kişiler olduğunu tespit etti.

Dün şüphelilerden S.G. isimli kişi Esenyurt'ta rezidansta, S.A. isimli kişi yine Esenyurt'ta ve Ö.P. isimli kişiyse Gaziosmanpaşa'da bulunan adreste yakalandı. S.G.'nin Esenyurt'ta adresinde yapılan aramada, çalınan eşyalardan 1 adet kol saati ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile 31 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca, Ö.P.'nin ikametinde yapılan aramada çalınan eşyalardan 1 adet kol saati ve Ö.P.'nin emniyette yapılan sorgulamasında, cezaevi firarisi olduğu ve 'Kasten Öldürme" suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

ADRESLERE GİREN HIRSIZLARI GÜVENLİK KAMERASI ANBEAN GÖRÜNTÜLEDİ.

Öte yandan hırsızlık şüphelilerinin 4 ayrı adrese girme görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlıların bir eve pencereyi açarak içeriye girdiği görülürken bir başka adresten ise ellerinde televizyon ekranıyla çıktığı görülüyor. Hırsızlardan birisinin yine bir dairenin kapısına gelerek içeriye girmeye çalıştığı de kameralarca görüntülenirken, hırsıların olay yerini araçlarıyla terk ettiği görülüyor.

Gözaltına alınan şüpheliler dün adliyeye sevk edildi. Zanlılardan, S.A. serbest bırakılırken, S.G. ve Ö.P. isimli kişiler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberi! BAYRAMPAŞA'DA 3 EV VE 1 İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
Son dakika haberi! BAYRAMPAŞA'DA 3 EV VE 1 İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
Son dakika haberi! BAYRAMPAŞA'DA 3 EV VE 1 İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
Son dakika haberi! BAYRAMPAŞA'DA 3 EV VE 1 İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
Son dakika haberi! BAYRAMPAŞA'DA 3 EV VE 1 İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
Son dakika haberi! BAYRAMPAŞA'DA 3 EV VE 1 İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
Son dakika haberi! BAYRAMPAŞA'DA 3 EV VE 1 İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
Son dakika haberi! BAYRAMPAŞA'DA 3 EV VE 1 İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Haydar Akar Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener
Magazin Hadise Esra Erol Hülya Avşar Armağan Çağlayan
Spor Diego Ali Koç Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! BAYRAMPAŞA'DA 3 EV VE 1 İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 13:32:19. #1.14#
title