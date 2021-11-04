BAYRAMPAŞA'DA 190 BİN LİRA DEĞERİNDE ÇOCUK GİYİM EŞYASINI BÖYLE ÇALMIŞLAR - Haberler
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BAYRAMPAŞA'DA 190 BİN LİRA DEĞERİNDE ÇOCUK GİYİM EŞYASINI BÖYLE ÇALMIŞLAR

Demirören Haber Ajansı / Ali Aksoyer - Haberler | Güncel
BAYRAMPAŞA'DA 190 BİN LİRA DEĞERİNDE ÇOCUK GİYİM EŞYASINI BÖYLE ÇALMIŞLAR

BAYRAMPAŞA'da taşıyacaklarını söyledikleri 190 bin lira değerinde çocuk giyim eşyasını çalan 5 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (DHA) - BAYRAMPAŞA'da taşıyacaklarını söyledikleri 190 bin lira değerinde çocuk giyim eşyasını çalan 5 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin gideceği yer yerine kendi depolarına götürdükleri çalınan çocuk giyim eşyaları bulunarak sahibine teslim edildi. Olay anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Bayrampaşa'da polise başvuran M.Ç. adlı iş adamı, 190 bin lira değerindeki çocuk giyim eşyasının taşımacılığını yapmaları için anlaştığı kişiler tarafından eşyalarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili yaptığı soruşturmada güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelilerin izini sürdü. Kamera görüntülerinde şüphelilerin araçlarına yükledikleri çuvallarla mal sahibinin yanından  ayrıldıkları görüldü. Şüphelilerin daha sonra eşyaları gideceği yer yerine başka bir alana götürdükleri ortaya çıktı. Şüphelilerin çaldıkları eşyaları kamyonetten indirdikleri anlar ise başka bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Önce eşkalleri daha sonra kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin sorgusu Hırsızlık Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelilerin çaldığı 15 çuval içindeki çocuk giyim eşyaları bulunarak sahibi olan M.Ç.'ye teslim edildi. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden Ömer İ.(28) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tayfun D.(24) ile Murat Ç.(29)'a adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer iki şüpheli ise serbest bırakıldı.

BAYRAMPAŞA'DA 190 BİN LİRA DEĞERİNDE ÇOCUK GİYİM EŞYASINI BÖYLE ÇALMIŞLAR

BAYRAMPAŞA'DA 190 BİN LİRA DEĞERİNDE ÇOCUK GİYİM EŞYASINI BÖYLE ÇALMIŞLAR

BAYRAMPAŞA'DA 190 BİN LİRA DEĞERİNDE ÇOCUK GİYİM EŞYASINI BÖYLE ÇALMIŞLAR

BAYRAMPAŞA'DA 190 BİN LİRA DEĞERİNDE ÇOCUK GİYİM EŞYASINI BÖYLE ÇALMIŞLAR

BAYRAMPAŞA'DA 190 BİN LİRA DEĞERİNDE ÇOCUK GİYİM EŞYASINI BÖYLE ÇALMIŞLAR

BAYRAMPAŞA'DA 190 BİN LİRA DEĞERİNDE ÇOCUK GİYİM EŞYASINI BÖYLE ÇALMIŞLAR

Demirören Haber Ajansı / Ali Aksoyer - Son Dakika Haberleri
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