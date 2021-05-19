Bayrampaşa'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

- Bayrampaşa'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı Vatandaşlar saat 19.19 evlerinden İstiklal Marşı okudu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in katıldığı yürüyüşle doyasıya kutlandı.

- Bayrampaşa'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Vatandaşlar saat 19.19 evlerinden İstiklal Marşı okudu

İSTANBUL - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in katıldığı yürüyüşle doyasıya kutlandı. Saatler 19.19'u gösterdiğinde evlerindeki vatandaşlar ile yürüyüşe katılanlar hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu.

Tüm yurtta olduğu gibi Bayrampaşa'da da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı pandemi tedbirleri gölgesinde olsa da coşkuyla kutlandı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ile birlikte STK Temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla ilçede 19 Mayıs yürüyüşü gerçekleştirildi. Başkan Aydıner, yürüyüş sırasında vatandaşlara Türk bayrağı ve ay yıldızlı şapka hediye etti. Başkan Aydıner ve Kaymakam Şenel mikrofonu eline alarak Bayrampaşa halkının 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramını kutladı. Saatler 19.19'u gösterdiğinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı şekilde bütün vatandaşlar camlara ve balkonlara çıkıp hep bir ağızdan İstiklal Marşı okuyarak 19 Mayıs coşkusuna ortak oldu.

Yürüyüş öncesinde açıklamalarda bulanan Başkanı Aydıner, "Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere o gün bu mücadeleyi veren düşmanı denize döken şanlı ordumuzun tüm şehitlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün burada Bayrampaşa olarak öncelikle İstiklal Marşımızı saat 19.19'da bir mahallemizin büyük bir caddesinin tam ortasında balkonları tıklım tıklım dolduracak olan halkımızla beraber tüm Bayrampaşa gençleriyle beraber İstiklal Marşımızı onurlu bir şekilde okuyacağız. Daha sonrada 19 Mayıs'ımıza uygun olarak gençlerin o şanını yüceltmek maksadıyla bir animasyon sürprizimiz var. Halkımızla hem bayraklarla hem şapkalarla buluşup 19 Mayıs'ımızı en güzel şekilde kutlayacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan