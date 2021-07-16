Bayrampaşa'da 15 Temmuz hain darbe girişimi anması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayrampaşa'da 15 Temmuz hain darbe girişimi anması

Bayrampaşa'da 15 Temmuz hain darbe girişimi anması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bayrampaşa Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yıldönümü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi.

Bayrampaşa Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yıldönümü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yıldönümü dolayısıyla Bayrampaşa Belediyesi bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Programa Bayrampaşa İlçe Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, İyi Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Raif Güler ve Milliyetçi Hareket Partisi Bayrampaşa İlçe Başkanı İbrahim Yeşil ile çok sayıda vatandaş katıldı. Demirkapı Caddesi'nden Atatürk Parkı'na doğru yapılan yürüyüş ile başlayan programda, Mehter Takımının çaldığı marşlar dinlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasının izlendiği programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Şair Dursun Ali Erzincanlı, 15 Temmuz gecesine ithafen yazılan '30 Kuş' adlı şiiri seslendirdi.

"15 Temmuz'da 251 şehidimizle bugünlere geldik"

Programda konuşma yapan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "15 Temmuz'da 251 şehidimizle bugünlere geldik. Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Sarıkamış bütün bunlara baktığımız zaman bu ülke kanlarıyla, canlarıyla sulayarak düşmana teslim etmediği o şanlı ecdadımızın küllerinden doğarak Türkiye Cumhuriyeti ayağa kalkmış ve bugünlere gelmiştir. 5 yıl önce FETÖ adlı terör örgütü ayağa kalkmış bu ülkeyi bölmek, parçalamak ve dış dünyaya 'biz görevimizi yaptık buyurun' diyeceklerdi ama milletimizi, kadınlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı, Türk milletinin kahramanlığını hesaplayamadılar. İşte 5 yıl önce 15 Temmuz'da oluk oluk evlerinden kalkıp Cumhurbaşkanımızın davetinden sonra, sokakları arşınlayarak o terör örgütüne dur diyerek, onları püskürten kahraman Türk milletini hesaplamadılar" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika | 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde saat 00: 13'te tüm camilerden sela okundu
Son Dakika | 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde saat 00: 13'te tüm camilerden sela okundu
15 Temmuz gecesi TRT'nin işgal edilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Ameliyatlı halde soluğu orada almış
15 Temmuz gecesi TRT'nin işgal edilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Ameliyatlı halde soluğu orada almış
15 Temmuz'un en genç gazisinden hainlere tokat gibi soru: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündünüz?
15 Temmuz'un en genç gazisinden hainlere tokat gibi soru: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündünüz?

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen İlyas Tetik Demet Akalın Levent Yüksel
Spor Balotelli Erol Bulut Fatih Terim Şaban Yılmaz Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bayrampaşa'da 15 Temmuz hain darbe girişimi anması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 00:41:48. #1.15#

title