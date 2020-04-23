Bayrampaşa Çevik Kuvvet ekipleri 21.00'da İstiklal Marşı'nı okudu Türkiye'de saatler 21.00'ı gösterdiğinde vatandaşlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM 100. Yıl kutlamaları kapsamında balkonlara ve camlara çıkarken, görevi başında olan Çevik Kuvvet ekipleri de sosyal mesafeye uygun sıraya geçerek İstiklal Marşı'nı okudu.

Türkiye'de saatler 21.00'ı gösterdiğinde vatandaşlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM 100. Yıl kutlamaları kapsamında balkonlara ve camlara çıkarken, görevi başında olan Çevik Kuvvet ekipleri de sosyal mesafeye uygun sıraya geçerek İstiklal Marşı'nı okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs nedeniyle iptal edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM 100. Yıl kutlamaları için saat 21.00'da vatandaşları balkon ve camlara İstiklal marşı okumaya davet etmişti. Türkiye'de saatler 21.00'ı gösterdiğinde vatandaşlar ellerine bayrakları alarak balkon ve camlara çıkarken, görevi başında olan çevik kuvvet ekipleri ise sosyal mesafeye uygun şekilde hizaya geçerek saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. Çevik kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerini İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okuduğu o anlar ise drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA