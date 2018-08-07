Bayrampaşa, Beş Yıldızlı Tesisiyle Kurban Bayramı'na Hazır

Her yıl Bayrampaşalıların kurban ibadetlerini rahat ve konforlu bir şekilde yerine getirmelerini sağlayan Bayrampaşa Belediyesi, bu yıl da aynı hassasiyeti göstererek vatandaşlara modern kurban satış ve kesim alanları sunuyor. Bayrampaşa'da kurbanlıklar, 'Monoray Sistem'le İslami kurallara uygun olarak 4 dakika gibi kısa bir sürede kesilecek ve hızlıca paketlenerek sahiplerine teslim edilecek.

İslam aleminin en önemli dini bayramlarından Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Bayrampaşa Belediyesi, kurban hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşların kurban ibadetlerini gönül rahatlığıyla yerine getirebilmeleri ve mağdur olmamaları için çok sayıda kurban satış ve kesim noktası belirlendi. Kontrol noktalarında kurbanlıkları yaş, gebelik ve sağlık kontrolünden geçiriliyor. Yaşı tutmayan, gebe olan ve sağlıksız bulunan hayvanlar kurban alanlarına alınmıyor.

Kurbanlık satışları başladı

Sağlık taramaları yapılarak Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çatalca, Arnavutköy, Kastamonu, Amasya, Tokat ve Sivas'tan getirilen toplam bin 500 büyükbaş kurbanlık, Kocatepe Mahallesi'ndeki Mega Center'da satışa sunuldu.

4 dakikada hijyenik kesim

Bayrampaşa Belediyesi'nin son teknolojiyi kullanarak Mega Center'da hazırladığı modern kurban kesim tesisinde ise 'Monoray Sistemle' 4 dakika gibi kısa bir sürede büyükbaş kurbanlıklar kesilebilecek. Güvenlik kameraları ile takibi sağlanan ve sürekli dezenfekte edilen kurban satış ve kesim merkezinde otomatik galoş makineleri ve tartı aletleri hazır bulundurulacak. Vatandaşlara kurban etlerini koyabilecekleri poşetler de ücretsiz olarak dağıtılacak.

Vatandaşlar, ayrıca Bayrampaşa'da belediyeye ait veya belediye onaylı birden çok mekanda, güvenli ve steril şartlarda veteriner kontrolünde kurbanlarını kesebilecekler.

Büyükbaş kesim bedeli 350 lira

Vatandaşlar, komisyon tarafından belirlenen, 350 TL karşılığında büyükbaş kurbanlarını kestirebilecek.

Villa konforunda kurban satışı

Türkiye'de ilkleri gerçekleştiren Bayrampaşa Belediyesi, bu yıl da kurban satıcılarına saray konforunda barınma alanı sunuyor. Türkiye'nin dört bir yanından kurban satışı yapmak için Bayrampaşa'ya gelen, yatacak yerleri ve duş alma imkanları bulunmayan kurban satıcıları, Bayrampaşa Belediyesi'nin hizmete sunduğu konforlu ortamda satış yapabilecek ve aynı zamanda da monitörlerden hayvanlarını takip edebilecekler.

'Alo Boğa Hattı' hizmet verecek

Bayrampaşa Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca 'Alo Boğa Hattı' ile de vatandaşların hizmetinde olacak. Kurbanlıkları kaçanlar, yaralananlar veya kurbanla ilgili herhangi bir sorun yaşayanlar 0(212) 437 02 84 numaralı telefonu arayarak yardım talep edebilecekler.

Kurbanlık alırken hayvanların sağlıklı, besili, kulak küpesi bulunan, veteriner sağlık raporu, hayvan pasaportu, nakil belgesi olan ve hayvan kimlik sistemine kayıtlı, öncelikle erkek ve yaşını doldurmuş olanlardan seçmeye, çok zayıf, bakışları donuk, tüyleri karışık ve mat olan, salya ve gözde akıntısı bulunan, çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız hayvanlar ile gebe veya yeni doğum yapmış, çok genç ve gelişimini tamamlamamış hayvanlar ile ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanları kurbanlık olarak seçmemeye özen gösterilmeli. - İSTANBUL