Bayrampaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Ramazan ayında denetimlerini sıklaştırdı
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Bayrampaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Ramazan ayında denetimlerini sıklaştırdı

Bayrampaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Ramazan ayında denetimlerini sıklaştırdı
Bültenler - Haberler | Güncel

Ramazan ayı boyunca toplam 68 fırını denetleye ekipler, kurallara uymayan 32 işletmeye idari yaptırım uyguladı.

Ekiplerle birlikte denetimlere katılan Sağlık İşleri Müdürü Kenan Kır, "Denetimlerimiz aralıksız devam ediyor, vatandaşlarımızın sağlığı ile oynamak isteyenlere asla müsaade etmeyiz" dedi.

Aldığı önlemlerle vatandaşların sağlığını korumaya büyük özen gösteren Bayrampaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Ramazan ayında denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ile birlikte Bayrampaşa'daki ekmek üretim ve satış yerlerini denetleyen ekipler, detaylı hijyen kontrolü yaptı. Denetimlerde; bütün resmi evraklar, üretimde kullanılan ekipmanlar, binanın tesisatı ve temizliği, zararlı canlılara karşı alınan tedbirler, zemin temizliği, üretim suyunun içilebilir nitelikte olması, dezenfeksiyonu zor malzemenin kullanımı, sosyal tesislerin üretimden ayrı olması ve hijyeni, personelin giyinme ve dinlenme yerinin temini, işyerinde ilgili bölümlerde sıcak su, sabunluk ve kağıt havlu temini, hammadde kabul yerleri, havalandırma ve aydınlatma sistemleri, personelin sağlıkmuayeneleri, temizlikte kullanılan kimyasalların uygunluğu, girişedezenfektehavuzlu paspas temini, evcil hayvan bulundurulmaması, ziyaretçileriçin koruyucu giysi (bone –galoş) temini, gıda taşımada kullanılan ekipmanın dezenfeksiyonu, gıda ambalaj ve paketlerinin Türk Gıda Kodeksi'ne uygunluğu tek tek kontrol edildi.

Ramazan ayı boyunca toplam 68 fırını denetleye ekipler, kurallara uymayan 32 işletmeye idari yaptırım uyguladı. Ekiplerle birlikte denetimlere katılan Bayrampaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Kenan Kır, "Denetimlerimiz aralıksız devam ediyor, vatandaşlarımızın sağlığı ile oynamak isteyenlere asla müsaade etmeyiz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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