Bayrampaşa Belediyesi'nden Srebrenitsa Soykırımı yürüyüşü

Bayrampaşa Belediyesi, Srebrenitsa Soykırımı'nın 26'ncı yıldönümü dolayısıyla anma yürüyüşü düzenledi.

Bayrampaşa Belediyesi, Srebrenitsa Soykırımı'nın 26'ncı yıldönümü dolayısıyla anma yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşte konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Dünya gözü görmez, kulakları işitmez şekilde bunları seyretti ve Avrupa'nın gözü önünde böyle bir katliam ortaya çıkartıldı" dedi.

Bayrampaşa Belediyesi, Srebrenitsa Soykırımı'nın 26'ncı yıldönümü dolayısıyla yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Şehitler Anıtı'nda sona eren yürüyüşte, katılımcılar ellerindeki karanfilleri anıta bıraktı.

"Srebrenitsa'da silahsız Boşnak kardeşlerimizi, Sırp askerlerine teslim ettiler"

Soykırıma ilişkin konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Maalesef Batı'nın gözü önünde, tüm Avrupa'nın ortasında bir soykırım işlendi. Aslında biz buna soykırım diyoruz ama yumuşatılmış bir ifade bu. Bir katliam işlendi. Birleşmiş Milletler askerleri, Birleşmiş Milletler tarafından koruma alanı olarak ilan edilen Srebrenitsa'da silahsız Boşnak kardeşlerimizi, Sırp askerlerine teslim ettiler. Böylece katliam başlamış oldu. Maalesef dünya gözü görmez, kulakları işitmez şekilde bunları seyretti ve Avrupa'nın gözü önünde böyle bir katliam ortaya çıkartıldı" ifadelerini kullandı.

"Cenab-ı Hak bir daha Bosna halkına yaşatmasın"

Başkan Aydıner, "Biz genellikle Türkiye Cumhuriyeti olarak, Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Muhammed Sancaktar ve ekip arkadaşlarıyla beraber, her yıl olduğu gibi, bu yılda daha geniş kapsamlı bir şekilde bunu unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı Bayrampaşa'dan tüm dünyaya ilan etmek üzere, Bayrampaşa halkımız ile buradayız. Tohum saçılmıştır o araziye. O tohumlar yavaş yavaş kendilerini göstermeye başladılar. İnşallah bundan böyle Cenab-ı Hak, Bosna'da işlenen soykırımı ve katliamı bir daha Bosna halkına yaşatmasın" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı