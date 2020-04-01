Bayrampaşa Belediyesi'nden çocuklara 'evde kal' hediyesi Koronavirüs salgını ile mücadelede 'evde kal' kampanyasına destek veren Bayrampaşa Belediyesi, evinde kalarak kitap okuyan çocuklara kitap hediye etmeye başladı.

Kitap okurken çekilen videolarını isim, soy isim, adres ve telefon numaralarını yazarak Bayrampaşa Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına doğrudan gönderen çocuklara hediye kitapları belediye ekiplerince ulaştırılacak.

Uygulama ile çocukların evde tutulması ve okumaya teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: Bültenler