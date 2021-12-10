BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Bayrampaşa Belediyesi'nden 3 bin 82 öğrenciye burs desteği

İSTANBUL - Bayrampaşa Belediyesi ilkokulda 100, ortaokulda 120, lisede ise 150 lira aylık olmak üzere, ilçede eğitim gören 3 bin 82 öğrenciye burs verdi.

Bayrampaşa ilçesinde eğitim gören toplam 3 bin 82 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisine burs verildi. Eğitim burslarını gelenek haline getiren Bayrampaşa Belediyesi, müracaat eden herkese eleme yapmadan burs dağıtımını gerçekleştirdi. 6 ay boyunca verilecek olan bursların dağıtımı ise Semih Erden Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

"Bütün müracaat edenlere burs verdik eleme yapmadık"

Verdikleri eğitim burslarıyla alakalı konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Eğitime destek adı altında her yıl vermiş olduğumuz sadece pandemi döneminde bir ara verdiğimiz burslarımıza yeniden başlıyoruz. Ortalama 3 bin 100 tane evladımıza inşallah burs vereceğiz. Bütün müracaat edenlere verdik, hiç eleme yapmadan. Tamamına verdik. İnşallah aile bütçelerine birazcık eğitim katkısı verebiliyorsak bizim için en büyük mutluluk budur. Arkadamda gördüğünüz insanlar eğitme destek açısından kendilerine de böyle bir katkıda bulunmalarını istemleri neticesinde böyle bir program gerçekleştirdik. Eğitime destek burslarımızın evlatlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını Allah'tan niyaz ediyorum" açıklamasında bulundu.

Bir tane kızı olan Binnaz Manav, "İlk defa başvurdum, ilk defa alıyorum, 5 yıldır Bayrampaşa ilçesinde yaşıyorum. Almaya geldik. Teşekkür ederim. Çok memnunum. Her türlü etkinliklerinden çok memnunuz. Yazın yaptığı etkinliklerden, gezi turlarından falan. Sürekli gidiyoruz, takip ediyoruz, çok memnunum" dedi.

Burs dağıtım töreni, Türk Halk Müziği Sanatçısı Hüseyin Yazan'ın müzik eşliğiyle devam etti.