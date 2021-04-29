Bayrampaşa Belediyesi'nden 10 bin aileye gıda yardımı
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Bayrampaşa Belediyesi'nden 10 bin aileye gıda yardımı

Bayrampaşa Belediyesi'nden 10 bin aileye gıda yardımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pandemi nedeniyle bu yıl sokak iftarları düzenleyemeyen Bayrampaşa Belediyesi, Ramazan'ın başladığı günden bu yana, ilçede yaşayan dar gelirli toplam 10 bin aileye gıda yardımında bulundu.

Pandemi nedeniyle bu yıl sokak iftarları düzenleyemeyen Bayrampaşa Belediyesi, Ramazan'ın başladığı günden bu yana, ilçede yaşayan dar gelirli toplam 10 bin aileye gıda yardımında bulundu. Yardımlarla ilgili bir açıklama yapan Başkan Aydıner, "Ramazanın bereketini komşularımızla paylaşıyor ve gönül belediyeciliğimiz ile gönüller yapmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

Bayrampaşa Belediyesi, Ramazan'ın başladığı günden bu yana, ilçede yaşayan ihtiyaç sahipleri ile pandemiden ekonomik olarak olumsuz etkilenen toplam 10 bin aileye gıda yardımı yaptı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hijyen kurallarına uygun olarak büyük bir özenle hazırlanan gıda kolileri, önceden belirlenen adreslere belediye ekiplerince teslim edildi.

"Gönüllerde bir aradayız"

Yardımlarla ilgili bir açıklama yapan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Bu yıl korona virüs salgınından dolayı maalesef komşularımızla iftar ve gönül sofralarımızda buluşamadık. Suyumuzu, ekmeğimizi ve en önemlisi de dostluğumuzu onlarla paylaşamadık. Ancak Ramazanın bereketini komşularımızla paylaşmak ve gönül belediyeciliğimiz ile gönüller yapmak için dar gelirli ailelerimize gıda kolilerini ulaştırdık. Bizler halkımızın hizmetkarı olmaya, darda ve zorda kalanlara yardım elimizi uzatmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Bayrampaşa Belediyesi'nden 10 bin aileye gıda yardımı
Bayrampaşa Belediyesi'nden 10 bin aileye gıda yardımı
Bayrampaşa Belediyesi'nden 10 bin aileye gıda yardımı
Bayrampaşa Belediyesi'nden 10 bin aileye gıda yardımı
Bayrampaşa Belediyesi'nden 10 bin aileye gıda yardımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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