Bayrampaşa Belediyesi 'Çocuk Korosu' kuruldu
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Bayrampaşa Belediyesi 'Çocuk Korosu' kuruldu

Bayrampaşa Belediyesi, küçük çocukların sanata aktif olarak katılmalarını sağlamak amacıyla 'Çocuk Korosu' kurdu.

08.01.2020 14:37 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:42
Bayrampaşa Belediyesi 'Çocuk Korosu' kuruldu

Belediyesi, küçük çocukların sanata aktif olarak katılmalarını sağlamak amacıyla 'Çocuk Korosu' kurdu. 7-13 yaş arasındaki çocuklardan oluşan koroya ilgi her geçen gün artıyor.


Bayrampaşa Belediyesi, küçük çocukların sanata aktif olarak katılmalarını sağlamak amacıyla şimdi de 'Çocuk Korosu' projesini hayata geçirdi. 7-13 yaş arasındaki çocuklardan oluşan koronun eğitmenliğini usta sanatçı Ateş Karaduman yapıyor. Çocuklara pazar günleri 12.00-13.00 saatleri arası Bayrampaşa Belediyesi Gençlik Merkezi'nde (BAYGEM) müzik eğitimi veriliyor. Koroya katılmak isteyen çocukların velileri, koronun koordinatörlüğünü yürüten Hülya Sertkaya ile iletişime geçerek kayıt yaptırabilecekler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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