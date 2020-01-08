Bayrampaşa Belediyesi 'Çocuk Korosu' kuruldu
Bayrampaşa Belediyesi, küçük çocukların sanata aktif olarak katılmalarını sağlamak amacıyla 'Çocuk Korosu' kurdu.
Bayrampaşa Belediyesi, küçük çocukların sanata aktif olarak katılmalarını sağlamak amacıyla 'Çocuk Korosu' kurdu. 7-13 yaş arasındaki çocuklardan oluşan koroya ilgi her geçen gün artıyor.
Bayrampaşa Belediyesi, küçük çocukların sanata aktif olarak katılmalarını sağlamak amacıyla şimdi de 'Çocuk Korosu' projesini hayata geçirdi. 7-13 yaş arasındaki çocuklardan oluşan koronun eğitmenliğini usta sanatçı Ateş Karaduman yapıyor. Çocuklara pazar günleri 12.00-13.00 saatleri arası Bayrampaşa Belediyesi Gençlik Merkezi'nde (BAYGEM) müzik eğitimi veriliyor. Koroya katılmak isteyen çocukların velileri, koronun koordinatörlüğünü yürüten Hülya Sertkaya ile iletişime geçerek kayıt yaptırabilecekler. - İSTANBUL