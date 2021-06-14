Bayrampaşa Belediyesi Bilgi Evleri, kursiyerlerini törenle mezun etti
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Bayrampaşa Belediyesi Bilgi Evleri, kursiyerlerini törenle mezun etti

Bayrampaşa Belediyesi Bilgi Evleri, kursiyerlerini törenle mezun etti
Bültenler - Haberler | Güncel

Törene katılan Başkan Atila Aydıner, "Pandemi koşullarında büyük bir gayret göstererek eğitimlerini başarıyla tamamlayan sevgili öğrencilerimizi ve onların kıymetli öğretmenlerini tebrik ediyorum" dedi.

"ONLAR BİZİM GELECEĞİMİZ"

Ortaöğretim düzeyendeki öğrencilere destekleyici eğitimler vererek onları hayata hazırlayan Bayrampaşa Belediyesi Bilgi Evleri, 2020-2021 dönemi öğrencilerini törenle mezun etti. Törene katılarak öğrencilere sertifikalarını takdim eden Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Pandemi koşullarında büyük bir gayret göstererek eğitimlerini başarıyla tamamlayan sevgili öğrencilerimizi ve onların kıymetli öğretmenlerini tebrik ediyorum. İlçemizdeki çocuklarımıza ve gençlerimize eğitim noktasında destek olmaya devam edeceğiz. Çünkü gençlerimiz ve çocuklarımız bizim geleceğimiz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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