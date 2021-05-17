Bayrampaşa Belediye Meclisi'nden İsrail'e kınama

AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin Bayrampaşa Belediye Meclisi grupları, bildiri yayımlayarak İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı.

AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin Bayrampaşa Belediye Meclisi grupları, bildiri yayımlayarak İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı. İsrail'in büyük bir insanlık suçu işlediği ve silahsız halkı hedef alan saldırıların asla kabul edilemez olduğu belirtilen bildirilerde, tüm dünya masum Filistin halkının yanında durmaya davet edildi.

AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin Bayrampaşa Belediye Meclisi gruplarınca İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına karşın bir bildiri yayınlandı.

Yayımlanan bildiride "Bayrampaşa Belediye Meclisi olarak, İsrail'in mütecaviz eylemlerinin ve mazlum Filistin Halkı'na yaptığı zulmün her zaman karşısında durduğumuzu; Filistin davasının ve kardeş Filistin Halkı'nın özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesinin sonuna kadar yanında olduğumuzu en kuvvetli şekilde beyan ediyoruz. Kudüs ve Gazze'de son bir haftadır devam eden İsrail saldırganlığı BM kararlarına aykırı şekilde sürdürülen işgalin ve hukuk tanımazlığın geldiği son aşamayı ibretle gözler önüne sermektedir. Filistin topraklarında işlenen bu suçlardan dolayı İsrail'in hesap vermesi, suçların sorumlularının tespit edilerek yargılanması ve cezalandırılması için uluslararası toplumun birlikte hareket etme zamanı gelmiştir. Bu çerçevede, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) ivedilikle harekete geçmesini talep ediyor, bu maksatla insana ve yaşam hakkına saygı duyan herkesi sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı