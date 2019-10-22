Bayrampaşa Belediye Meclisi 2020 bütçesini onayladı

22.10.2019 10:37

Bayrampaşa Belediye Meclisinde 268 milyon TL olarak belirlenen 2020 yılı mali bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi.



Bayrampaşa Belediye Meclisi, 2020 mali yılı bütçesini görüşmek ve karara bağlamak için Meclis 1. Başkan Vekili Ali Hacınoğmanoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıya Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti Grubu, MHP'li Meclis Üyesi Tarık Buğra Özgecan, bağımsız Meclis Üyesi Murat Aytekin, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Yapılan görüşmelerin ardından 268 milyon TL olarak belirlenen 2020 yılı mali bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi.



2020 yılı bütçesi kabul edildi



Mecliste, 2020 yılı mali bütçe inceleme raporunun maddeler halinde okunmasının ardından söz alan Başkan Atila Aydıner, "Ortak değerlerimizden kopmadan Bayrampaşa'mız için yepyeni projeleri hayata geçirmek için değerli meclis üyelerimizle uyum içinde çalışıyoruz. Projelerimizin hayata geçirilmesine katkı sunan başkan yardımcılarımıza, tüm meclis üyelerimize, müdürlerimize, personelime, muhtarlarımıza, müteşebbislere ve sivil toplum örgütleri ile basın mensuplarımıza huzurlarınızda şükranlarımı sunuyor, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle meclisimizde kabul edilen 2020 yılı bütçemizin Bayrampaşa'mız, İstanbul'umuz ve halkımız için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA