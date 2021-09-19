Bayrampaşa Belediye Başkanı'ndan Ziyaret 08-04-2021 - Haberler
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Bayrampaşa Belediye Başkanı'ndan Ziyaret 08-04-2021

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Bayrampaşa Belediye Başkanı'ndan Ziyaret 08-04-2021

İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla AYDINER ve beraberindeki İnşaat Mühendisi Mehmet Fatih AYDINER, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e ziyarette bulundular.

İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla AYDINER ve beraberindeki İnşaat Mühendisi Mehmet Fatih AYDINER, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e ziyarette bulundular.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Atilla AYDINER, Üniversitemizin varlığının Tekirdağ ili ve bölge için büyük bir değer olduğunu belirterek Rektör ŞAHİN'e çalışmalarında başarılar diledi. Mehmet Fatih AYDINER ise Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin bölgeye katkılarını ve akademik çalışmalarını takip ve takdir ettiklerini belirtti.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN de nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederek, hemşerilerimizin teveccühünün kendileri için motive edici güç olduğunu söyledi.

Günün anısına Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla AYDINER, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e Bayrampaşa tarihi ile ilgili hazırlanan "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Belge ve Fotoğraflarla Bayrampaşa" adlı kitabı takdim etti. Rektör ŞAHİN ise Üniversitemizin prestij kitabı "Namık Kemal: Hayatı - Düşünceleri- Eserleri" adlı kitabı Başkan Atilla AYDINER'e takdimde bulundu.

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Haber: Bayrampaşa Belediye Başkanı'ndan Ziyaret 08-04-2021 - Haberler
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