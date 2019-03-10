Bayrampaşa Başkan Adayı Aydıner: Bayrampaşa Benim Sevdamdır

Bayrampaşa Belediye Başkanı ve AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Atila Aydıner, 2019-2024 Vizyon Projeleri'ni tanıttı. Aydıner, "Önemli olan gök kubbede hoş bir seda bırakabilmek. Çünkü bu makamlar ve mevkiler bizim değil,sizlerin makamıdır" dedi.

AK Parti Bayrampaşa 2019-2024 Vizyon Projeleri, Lionel Hotel'de yapılan organizasyonunda Belediye Başkan Adayı Atila Aydıner tarafından tanıtıldı. Organizasyona Aydıner'in yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, milletvekilleri, teşkilat mensupları, Bayrampaşalı iş adamları ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi katılım sağladı.

"BİZ SADECE SİZLERE HİZMETKARLIK YAPMAYA GELDİK"

Bayrampaşa'yı ne kadar sevdiğini vurgulayanBaşkan Aydıner, "Ne diyor Cumhurbaşkanımız,'İstanbul benim aşkım' diyor. Bayrampaşa da benim sevdamdır. Biz Bayrampaşa'yı da sizleri de yürekten seviyoruz. Sizlere gönülden aşığız sevgili kardeşlerim. Belediye başkanlığına başladığımdan bugüne gelinceye kadar sizlerin her türlü sorunlarınızla ilgilenmek benim borcum. Önemli olan gök kubbede hoş bir seda bırakabilmek. Çünkü bu makamlar ve mevkiler bizim değil. Bu makam milli iradenin yani sizlerin makamıdır. Biz sadece sizlere hizmetkarlık yapmaya geldik ve inşallah sizlerle birlikte devam ettireceğiz. Projelerimiz de Bayrampaşa'yı yedi yıldızlı bir Bayrampaşa yapacak" ifadelerini kullandı.

"6 BİN 500 KİŞİ BURADA İSTİHDAM EDİLECEK"

Tüm projeleri sırasıyla tanıtan Başkan Aydıner, "Otogar ve Hal Alanları Türkiye Teknoloji Üssü Projesi'nde bakanlıkların, yerel yönetimlerin, sanayi ve ticari firmaların, iş geliştirme ve tasarım birimlerinin kümelendiği bir üs olarak kullanacak. Prototipler üretilecek; laboratuvar ve test merkezleri barındıracak merkezde yurt dışı iş birlikleri yapılabilecek. Türkiye'deki tüm üniversitelerin, kurumların ve araştırmacıların bir araya gelmesiyle ortaya çıkacak etkileşim ve sinerji burayı bilgi, teknoloji üretim merkezi haline getirecek. 6 bin 500 kişi burada istihdam edilecek. 18 bin üniversite öğrencisi de burada bulunacak" dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI MAZLUMLARIN YANINDA ZALİMLERİN KARŞISINDA"

Konuşmasında AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin birlikteliğinden doğan Cumhur İttifakı'nın önemini vurgulayan Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ise, "Milletimizin kendisinin sokaklarda, sahada, meydanlarda kurduğu bir ittifakımız var. Adı Cumhur İttifakı. 7 Ağustos mitingi ile birlikte ittifakımız daha da güçlendi. Ardından 24 Haziran seçimlerinden ittifakımızı güçlendirerek bugünlere geldik. Bu ittifak Türkiye için çok önemli. Niçin? Bu ittifak milletin bizzat kendisinin kurduğu bir ittifak. Milletin ne yerlerine taşıyarak, bu millete hizmet için yola çıkmış bir ittifak. Bu ittifak mazlumların yanında zalimlerin karşısında olan bir ittifak" şeklinde konuştu. - İstanbul

Kaynak: DHA