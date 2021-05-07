Bayramlıklar Mudanya Belediyesi'nden
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Bayramlıklar Mudanya Belediyesi'nden

Bayramlıklar Mudanya Belediyesi'nden
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mudanya Belediyesi'nin sosyal belediyecilik alanında örnek gösterilen projelerinden biri olan Zeytin Dalı, Ramazan Bayramı öncesinde de iyilik dağıtıyor.

Mudanya Belediyesi'nin sosyal belediyecilik alanında örnek gösterilen projelerinden biri olan Zeytin Dalı, Ramazan Bayramı öncesinde de iyilik dağıtıyor. Mudanya'nın iyilik melekleri, tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık desteğinde bulunuyor.

Mudanya Belediyesi'nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Zeytin Dalı, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde yüzleri güldürmeye devam ediyor. Mudanya Belediyesi Zeytin Dalı ekibi tarafından ilçe genelinde yapılan tespitler sonucu ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları, Ramazan Bayramı öncesinde yeni kıyafetlerine kavuşuyor. Pandemi önemleri alınarak yapılan kıyafet desteği ile çocukların bayram sevincine ortak olmak istediklerini söyleyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Bu yıl, aynı sofralarda buluşamasak da hemşehrilerimize ramazan paketlerimizle destek olduk, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirdik. Belediye olarak Ramazan Bayramı öncesinde de ihtiyaç sahibi çocuklarımızı sevindirerek bayram neşelerine ortak oluyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Bayramlıklar Mudanya Belediyesi'nden
Bayramlıklar Mudanya Belediyesi'nden

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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