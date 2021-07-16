Bayramlık tatlı siparişine talep çok az
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Bayramlık tatlı siparişine talep çok az

Bayramlık tatlı siparişine talep çok az
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kurban Bayramı yaklaşırken bayramlık tatlı siparişi alan işletmeler, taleplerin az olmasından yakındı.

Kurban Bayramı yaklaşırken bayramlık tatlı siparişi alan işletmeler, taleplerin az olmasından yakındı.

Kurban Bayramı, bu sene kısıtlamasız geçecek. Vatandaşlar misafirlerini ağırlayabileceği bayramın hazırlıklarına başladı. Sanılanın aksine bayramlık tatlı siparişleri eskisi kadar rağbet görmedi. Tatlıcılar, vatandaşların bayramda tatlı tercih etmemesini hem ekonomik koşullara hem de sıcak havalarda şerbetli tatlılara olan ilginin düşük olmasına bağlıyor.

Eskişehir'de 32 senedir tatlı dükkanı işleten Sait Altunhan, bayramlık tatlı siparişlerinin eskisi kadar rağbet görmediğini aktardı. Altunhan, "Eski bayramlar kalmadığı gibi gelenekler de yok oluyor. Geçtiğimiz yıllarda özellikle Ramazan Bayramlarında tatlı siparişlerini yetiştiremezdik, şimdi ise çoğu zaman hiç sipariş almıyoruz. Pandemi nedeniyle vatandaşın ekonomik sıkıntıları olduğu için diye tahmin ediyorum, talep yok. Bu sene Kurban Bayramı da çok sıcak bir Temmuz ayına denk geldi. Haliyle şerbetli tatlılar rağbet görmüyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Bayramlık tatlı siparişine talep çok az
Bayramlık tatlı siparişine talep çok az
Bayramlık tatlı siparişine talep çok az

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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