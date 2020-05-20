Bayramlık baklava siparişine Kovid-19 düzenlemesi
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Bayramlık baklava siparişine Kovid-19 düzenlemesi

UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep mutfağının önemli lezzetleri arasında yer alan "Antep baklavası" sipariş şekillerinde yapılan değişikle beraber bu sene de Ramazan Bayramı'nda ağızları tatlandıracak.

Bayramlık baklava siparişine Kovid-19 düzenlemesi
20.05.2020 11:36 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:36

UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep mutfağının önemli lezzetleri arasında yer alan "Antep baklavası" sipariş şekillerinde yapılan değişikle beraber bu sene de Ramazan Bayramı'nda ağızları tatlandıracak.

Avrupa Birliği (AB) tarafından da tescil edilen ilk Türk ürünü olan "Antep baklavası"nın üretildiği Gaziantep'teki ustalarda bayram telaşı başladı.

Daha önceki bayramlarda olduğu gibi bölgenin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanına baklava gönderen ustalar, bu sene sipariş miktarının azaldığını dile getirdi.

Bu yıl yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler ise baklava siparişlerinde değişikliğe neden oldu.

Önceki senelerde 3 ve 5 kilogramlık tepsilerle sipariş verilen Antep baklavası, bu yıl ise daha çok küçük kutularla talep gördü.

Bayram süresince tüm yurtta sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesi nedeniyle büyük sofraların kurulamayacak olmasından dolayı tüketiciler yarımşar ve birer kilogramlık kutular halinde talepte bulundu.

Tüketiciler, sadece kendileri için değil, aynı zamanda ziyaretine gidemeyeceği yakınlarına da siparişle ikramda bulunmayı tercih etti.

Kargoyla tüm yurda ulaştırılıyor

Ayıntap Baklava Yönetim Kurulu Başkanı Levent Aktaş, AA muhabirine, şimdiye kadar hiç görmediği bir bayram sürecinin yaşandığını söyledi.

Bayrama son 3-5 gün kalmasına rağmen yoğunluklarının az olduğunu ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:

"Gaziantep'te 4 gündür sokağa çıkma kısıtlaması vardı. Bayramda da bu durum tüm Türkiye'de olacak. Daha önce ailelerimiz tepsiler halinde baklava alıyordu. Şimdi kimse ziyarete gidemeyeceğinden herkes evinde yiyebileceği kadar alıyor. Bu sene o büyük tepsiler yok ama yarım ve bir kilogramlık paketlerimizde baklava alınıyor. Herkes yakın çevresine kutular şekilde baklavayı kargoyla ulaştırıyor. Şehir dışına gönderen de oluyor, Gaziantep içerisinde de bu şekilde talepler oluyor. Her zamanki yoğunluğumuz olmasa da yine de yoğun bir mesaimiz var."

Gaziantepli baklava ustası Mehmet Akdemir ise daha önceki yıllarda değişik illere giden vatandaşların işletmelerden çok yüklü miktarda baklava alarak evlerine götürdüğünü anımsattı.

Bu sene durumun çok farklı olduğunu anlatan Akdemir, "Tepsi siparişimiz yok denecek kadar az. İnsanlar evlerinde tüketebilecekleri kadar baklava alıyor. Ayrıca anne babasıyla, kızı oğluyla buluşamayacak olanlar onlar için de birer kutu sipariş verip gönderiyor. Yani bizler birbirimize gidemeyecek olsak da tatlılarımız tüketicilerimiz için evlere girecek." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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