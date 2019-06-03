Gaziantep'in Araban

ilçesinde kadınlar, Ramazan Bayramlarında misafirlere ikram etmek için günler

öncesinden saç arası kömbe hazırlıyor.

Araban'da un, pekmez, zeytin yağı, süt, yoğurt, yumurta, susam,

ceviz, Antep fıstığı, keten tohumu kullanılarak hazırlanan kömbeler, önce yoğruluyor daha sonra yağlanan tepsilere

döşeniyor. Tepsi içerisine serilerek dilim

dilim kesilen hamurlar, evlerin avlusunda bulunan taş ocaklarda, tepsi üstüne saç konularak pişiriliyor.

Ramazan Bayramının vazgeçilmezi olan geleneksel sac

arası kömbeler, damakta bıraktığı tadıyla misafirlerin de aradığı tatlar

arasında yer alıyor.

Kaynak: AA