Bayramlaşmaya giden Suriyeliler tartışma konusu: "Yarı zamanlı sığınmacılık olmaz"
Suriyeli sığınmacıların yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bayramlaşmak için ülkelerine geçmesi 3,6 milyon kayıtlı Suriyelinin bulunduğu Türkiye’nin mülteci politikasına dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.
Suriyeli sığınmacıların yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bayramlaşmak için ülkelerine geçmesi 3,6 milyon kayıtlı Suriyelinin bulunduğu Türkiye'nin mülteci politikasına dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.
22 Temmuz'dan itibaren sekiz bin kadar Suriyelinin bayram için Kilis üzerinden ülkesine geçtiği kaydediliyor ve geçişler 9 Ağustos'a kadar devam edecek. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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