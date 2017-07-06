Bayramlaşmaya Giden Suriyeliler'den Yarısı Döndü

RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçiren 68 bin 238 Suriyeli'den yarısı, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye döndü.



Kilis Valiliği tarafından izin verilen Suriyeliler, Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirdikten sonra Türkiye'ye dönmeyi sürdürüyor. Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 13- 23 Haziran tarihleri arasında ülkelerine giden Suriyeliler, Halep'e bağlı Azez İlçesi'ndeki Babul Selam Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturuyor. Suriyeliler, Türkiye'ye girişlerinde eşyaları ve üst aramalarından sonra, Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından işlemleri yapılıyor. Ramazan Bayramı'nı geçirmek için ülkelerine giden 68 bin 238 Suriyeli'nin izdiham oluşturmasını önlemek için geçişlere gece saatlere kadar izin verildi. Sabah saatlerinde kadar Türkiye'ye dönen Suriyelilerin sayısının ise 34 bine ulaştığı açıklandı. Otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye tarafına getirilen Suriyelilerin dönüşleri 14 Temmuz'a kadar sürecek.



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