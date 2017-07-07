Bayramlaşmaya Giden Suriyeli'lerden 40 Bini Döndü

RAMAZAN Bayramı nedeniyle ülkelerine giden 68 bin 238 Suriyeli'den 40 bini, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden yeniden Türkiye'ye döndü.



Kilis Valiliği tarafından izin verilen Suriyeli'ler, Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirdikten sonra Türkiye'ye dönmeyi sürdürüyor. Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 13- 23 Haziran tarihleri arasında ülkelerine giden Suriyeli'ler, Halep'e bağlı Azez İlçesi'ndeki Babul Selam Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturuyor. Suriyeli'ler, Türkiye'ye girişlerinde eşyaları ve üst aramalarından sonra, Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından işlemleri yapılıyor. Ramazan Bayramı'nı geçirmek için ülkelerine giden 68 bin 238 Suriyeli'nin izdiham oluşturmasını önlemek için geçişlere gece saatlere kadar izin verildi. Sabah saatlerinde kadar Türkiye'ye dönen Suriyelilerin sayısının ise 40 bine ulaştığı açıklandı. Otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye tarafına getirilen Suriyelilerin dönüşleri 14 Temmuz'a kadar sürecek.



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