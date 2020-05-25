Bayramlaşmak için gittikleri akrabalarını ölü buldular
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Bayramlaşmak için gittikleri akrabalarını ölü buldular

KAYSERİ'de, yalnız yaşayan Alim Batmaz (55), Ramazan Bayramı'nda kendisini ziyaret eden akrabaları tarafından evinde ölü bulundu.

Bayramlaşmak için gittikleri akrabalarını ölü buldular
25.05.2020 02:00 | Son Güncelleme: 25.05.2020 02:03

KAYSERİ'de, yalnız yaşayan Alim Batmaz (55), Ramazan Bayramı'nda kendisini ziyaret eden akrabaları tarafından evinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Fatih Kırcı Caddesi'ndeki 9 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairede meydana geldi. Yalnız yaşayan 2 çocuk babası Alim Batmaz'ı Ramazan Bayramı nedeniyle ziyaret etmek isteyen akrabaları, evin zilini çaldı ancak açan olmadı. Durumdan şüphelenen akrabaları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Batmaz'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri, evin salonundaki koltukta yatan Batmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan akrabaları gözyaşı döktü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Batmaz'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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