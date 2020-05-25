Bayramlaşmak için gittikleri akrabaları ölü bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bayramlaşmak için gittikleri akrabaları ölü bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

25.05.2020 00:25 | Son Güncelleme: 25.05.2020 00:29

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Fatih Karcı Caddesi'ndeki bir evde yalnız yaşayan Alim Batmaz'ı (55) Ramazan Bayramı nedeniyle ziyaret etmek isteyen akrabaları, evin zilini çaldığında kapıyı açan olmadı.

Kapının açılmamasından şüphelenen akrabaları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, salonda hareketsiz bir şekilde yatan Batmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Batmaz'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kayseri Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bayramlaşmak için gittikleri akrabaları ölü bulundu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı var Haber
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı...
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı Haber
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti Haber
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi Haber
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı Haber
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu Haber
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Ziyarete gittikleri hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı, 48 kişi karantinaya alındı
Ziyarete gittikleri hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı, 48 kişi karantinaya alındı
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı
Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla 5 ülkenin lideriyle telefonda bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla 5 ülkenin lideriyle telefonda bayramlaştı
Denizde kaybolan üniversite öğrencisi Gözde'den acı haber geldi
Denizde kaybolan üniversite öğrencisi Gözde'den acı haber geldi
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Erzincan'da kar ve tipide kaybolan sürü sahibi ölü bulundu
Erzincan'da kar ve tipide kaybolan sürü sahibi ölü bulundu
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
Son Dakika: Ankara'da bir araç polis noktasına daldı: 6 polis yaralı
Son Dakika: Ankara'da bir araç polis noktasına daldı: 6 polis yaralı
Kadıköy'de 'kız meselesi' yüzünden çıkan kavga kanlı bitti: 4 yaralı
Kadıköy'de "kız meselesi" yüzünden çıkan kavga kanlı bitti: 4 yaralı
20 gün sonra vaka görülen Elazığ'da karantinaya alınan bina sayısı 4'e yükseldi
20 gün sonra vaka görülen Elazığ'da karantinaya alınan bina sayısı 4'e yükseldi
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu
Salgında toplam 12 can kaybı yaşanan Bayburt'ta, 1 haftadır vaka görülmüyor
Salgında toplam 12 can kaybı yaşanan Bayburt'ta, 1 haftadır vaka görülmüyor
Kırık telefon kullanan Liverpoollu yıldız Mane: Jet almak yerine okul yaptırıyorum
Kırık telefon kullanan Liverpoollu yıldız Mane: Jet almak yerine okul yaptırıyorum
Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti
Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti
Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a köpeği Mess'in ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı
Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a köpeği Mess'in ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Özkan Uğur Türkan Şoray Onur Büyüktopçu
Spor Metin Oktay Bülent Uygun Ivan Obradovic Kenan Sofuoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bayram Ankara Ramazan Antalya
Şu an buradasınız: Bayramlaşmak için gittikleri akrabaları ölü bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 00:30:09. #1.14#
title