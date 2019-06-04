Bayramlaşmada ikram izdihamı

DENİZLİ'de, Ramazan Bayramı nedeniyle protokol üyelerinin de katıldığı bayramlaşma etkinliğinde dağıtılan şeker, lokum, bisküvi ve helva gibi ikramlardan fazla almak isteyenler, izdihama neden oldu. İkramlar kısa sürede bitince, izdiham da sona erdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı için 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda bayramlaşma çadırı kuruldu. TBMM AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, CHP Denizli milletvekilleri Kazım Aslan ve Teoman Sancar, Vali Vekili Hakkı Ünal, 11. Komando ve Garnizon Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk, Denizli Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, daire müdürleri, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar etkinliğe katıldı. Protokol üyeleri, vatandaşlarla bayramlaşırken, protokole 10 metre mesafede şeker, lokum, bisküvi ve helva gibi ikramlar dağıtılmaya başlandı. Ancak ikramların dağıtımı sırasında izdiham çıktı. Çok sayıda kişi, ikramlardan fazlaca alabilmek için adeta birbirlerini ezdi. Şekerler, lokum ve bisküviler kısa sürede tükendi. Helvalardan almak isteyenler, ortalığı birbirine kattı. İkramların başındaki görevli, ne kadar uğraşsa da izdihamı engelleyemedi. Bazı vatandaşlar ikramdan avuçlayarak alırken, bazıları yanlarında getirdikleri poşetleri doldurdu. Masanın altında bulunan helva kutularına hücum eden kadın ve çocuklar, ele geçirdikleri ikramlarla çadırdan uzaklaştı. İkramlar kısa sürede bitince, izdiham sona erdi.

Kaynak: DHA

- Denizli