Bayramlaşma sanal, hediyeleşme, lokum ve kahveler gerçek olacak
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Bayramlaşma sanal, hediyeleşme, lokum ve kahveler gerçek olacak

Bayramlaşma sanal, hediyeleşme, lokum ve kahveler gerçek olacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pandemi dolayısıyla tam kapanma günlerinde kutlanacak olan Ramazan Bayramı'nda kahve ve lokum ikramı kargocular aracılığı ile yapılacak.

Pandemi dolayısıyla tam kapanma günlerinde kutlanacak olan Ramazan Bayramı'nda kahve ve lokum ikramı kargocular aracılığı ile yapılacak. Tuğba Kuruyemiş tarafından hazırlanan uygulama ile Türkiye genelinde, insanlar sevdiklerinin bayram lokumu ve kahvesini kargo ulaşımı olan her iletebilecek.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla eski günlere olan özlemin her geçen gün arttığını belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, "Hasretini çektiğimiz eski bayramlara ulaşabilmek için bu bayramı sanal alemde kutlayacağız. Ancak bayramlarımızın sembolü haline gelmiş, lokum ve kahvelerin gerçek olarak hediye edilebilmesi için Tuğba Kuruyemiş olarak Ramazan Bayramı'na özel bir uygulama hazırladık. Tüm ülkede insanlarımız sanal alemde sevdiklerinin bayramını kutlarken, lokum, kahve ve tatlı gibi Tuğba Kuruyemiş markalı hediyeleri de gerçek alemde kargocular aracılığı ile kapıdan verilecek" dedi.

Bayram hediyelerine ilişkin siparişleri şimdiden almaya başladıklarını da belirten Tonkul, özel bayram hediyelerinin ise bayrama saatler kala yola çıkıp taptaze olarak adrese teslim edileceğini belirtti. - AYDIN

Bayramlaşma sanal, hediyeleşme, lokum ve kahveler gerçek olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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