Bayramlaşma programına yağmur sürprizi

Çorum'un Osmancık ilçesinde protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştı.

Osmancık Kaymakamlığı ve ilçe belediyesinin işbirliği ile düzenlenen program ile bir araya gelen protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştı. AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya'nın da katıldığı bayramlaşma programında sağanak yağmur sürprizi yaşandı.

Bayramlaşma programı Kurban Bayramı'nın üçüncü günü gerçekleşti. İlçe protokolü ilk olarak şehitliği ziyareti etti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan şehitlik ziyaretinde ilçe müftüsü Dr. Eyyüp Aydın tüm şehitler için dua ederken, yapılan duanın ardından Kaymakam Ayhan Akpay ve protokol üyeleri şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Şehitlikteki programın ardından bayramlaşma programı Şehit Astsubay Mustafa Ayna Tabiat Parkı'nda yapıldı. Kamu personeli ve vatandaşlarla yapılan bayramlaşma programına Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Cumhuriyet Savcısı İsmet Turgut Gülşen, Emniyet Müdürü Haluk Karslıoğlu, Jandarma Komutanı Nuri Uyar, Kamu Kurum temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan belediye başkanı Ahmet Gelgör, bayramların birlik ve beraberlik olduğunu belirterek katılımcıların bayramını kutladı.

İnsanlığın zor bir süreçten geçtiğini belirten İlçe Kaymakamı Ayhan Akpay, "Pandemi sürecinin de azalmasıyla birlikte tekrar hep birlikte bir aradayız. Bayramın sevincini birlikteliğini yaşıyoruz. Osmancık'ın her yönden gelişmesi için yağmur çamur demeden çalışıyoruz. Bu süreçte desteğini esirgemeyen Milletvekilimize teşekkür ediyoruz. Her zaman Osmancık için bir ihtiyaç olduğunda kendisi her zaman yakınımızda, yanımızda. Belediye başkanımızla da bu ilçenin gelişmesi için sürekli istişare halindeyiz. Birlik ve beraberlik içerisinde inşallah daha nice bayramları bu güzel şehirde hep birlikte yaşarız" dedi.

"Osmancık siyaset üstü bir yer"

Milletvekili Oğuzhan Kaya, "Çorum'daki programımızın ardından buraya geldik. Osmancık bizim ilçemiz. Sizlerle bayramlaşalım görüşelim istedik. Bu gün burada birliği, beraberliği, kardeşliği hep beraber bayramda yaşıyoruz. Allah içimizdeki sevgiyi, mutluluğu, huzuru artırsın. Birbirimize sevgiyle bakalım, nefreti, kini, haset, fesadı da söndürsün. Eğer birlik ve beraber olursak, yüreklerimiz toplu atarsa Osmancık için hep beraber güzel bir şeyler yapmış oluruz. Hizmeti siyasete, siyaseti hizmete bulaştırırsak o zaman ne hizmet edebiliriz nede ettiğimiz hizmetlerin bir anlamı manası kalır. Tüm siyasi partilerimizin ilçe başkanları burada. Biz Osmancık'ı siyaset üstü bir yer olarak görerek, bu şehre doğduğumuz, yaşadığımız, kazancımızı elde ettiğimiz ve Allah nasip ederse ömrümüzü tamamlayacağımız bu şehre elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bu şehir hepimizin" şeklinde konuştu.

Konuşmaların bitmesinden kısa bir süre sonra bir anda aniden sağanak yağmur bastırdı. Açık alandaki katılımcılar kamelyaların altına sığındı. Sağanak yağışın devam etmesi üzerine park görevlileri kamelyalarda bulunan katılımcıları branda şemsiyelerle araçlarına kadar eşlik ederken bayramlaşma merasimi son buldu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı