Bayramlaşma Programı
BAYRAMLAŞMA PROGRAMITarih: 21 Temmuz 2021 ÇarşambaSaat: 11: 30 - 12: 30Yer: Belediye Başkanlık MakamıKurban Bayramı münasebetiyle Ladik Belediye Başkanlığı'nın halkla, personelle ve protokol mensuplarıyla yapacağı 'Bayramlaşma Programı' 21 Temmuz 2021 Çarşamba (bayramın ikinci günü) saat 11: 30...
BAYRAMLAŞMA PROGRAMI
Tarih
:
21 Temmuz 2021 Çarşamba
Saat
:
11: 30 - 12: 30
Yer
:
Belediye Başkanlık Makamı
Kurban Bayramı münasebetiyle Ladik Belediye Başkanlığı'nın halkla, personelle ve protokol mensuplarıyla yapacağı 'Bayramlaşma Programı' 21 Temmuz 2021 Çarşamba (bayramın ikinci günü) saat 11: 30 ile 12: 30 arası Belediye Başkanlık Makamında yapılacaktır.
Halkımıza duyurulur.
Ladik Belediye Başkanlığı
Kaynak: Habermetre