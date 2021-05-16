Bayramlaşma binayı karantina altına aldırdı
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Bayramlaşma binayı karantina altına aldırdı

Bayramlaşma binayı karantina altına aldırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırşehir'de Ramazan Bayramı'nda komşuların bayramlaşmasından dolayı çok sayıda temaslı kişinin bulunduğu bina karantina altına alındı.

Kırşehir'de Ramazan Bayramı'nda komşuların bayramlaşmasından dolayı çok sayıda temaslı kişinin bulunduğu bina karantina altına alındı.

Kırşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Medrese Mahallesi'nde bir binanın karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "Medrese Mahallesi Fatih Bulvarı'nda bulunan bir apartmanda ikamet eden bazı şahısların yapılan testlerinde mutant Covid-19 virüsü tespit edilmesi ve bu şahıslarla bayramlaşmadan kaynaklı çok sayıda temaslı şahsın bulunması nedeniyle salgının yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bahse konu apartmanda karantina tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştır" denildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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