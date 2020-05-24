Bayramlarda şenlik yerine dönen evi bu sene sessiz kaldı
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Bayramlarda şenlik yerine dönen evi bu sene sessiz kaldı

Sakarya'da 84 yaşındaki Ayşe Ayvaz, her bayram şenlik yerine dönen evinde bu sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çocuk ve torunlarından ayrı kalmanın burukluğunu yaşıyor.

24.05.2020 13:19 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:25

Sakarya'da 84 yaşındaki Ayşe Ayvaz, her bayram şenlik yerine dönen evinde bu sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çocuk ve torunlarından ayrı kalmanın burukluğunu yaşıyor.

Erenler ilçesinin Çaybaşı Yeniköy Mahallesi'nde yalnız yaşayan Ayvaz'ın 9 çocuğu, 43 torunu ve 1 torununun torunu Sakarya, Kocaeli, Bursa ve İstanbul'da bulunuyor. Normal zamanda bayramlarda bir nevi şenlik yerine dönen Ayvaz'ın evi, bu Ramazan Bayramı'nda Kovid-19 tedbirleri kapsamında getirilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle çocuk ve torunlarının gelememesi yüzünden sessiz kaldı.

İlk kez ailesinden ayrı bir bayram geçirmenin üzüntüsünü yaşayan Ayşe Ayvaz, çocuk ve torunlarıyla telefonla ve görüntülü konuşarak hem bayramlaştı hem de hem hasret gidermeye çalıştı. Ayvaz, bayramı yalnız geçirmesinden dolayı burukluk yaşarken, Kurban Bayramı'nda geniş ailesiyle eskisi gibi tekrar bir araya gelebilmeyi ve torunlarına kendisine özgü "babaanne kurabiyesi"ni yapmayı bekliyor.

"Salgının bitmesini istiyorum"

Ayşe Ayvaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını diledi. Hastalık yüzünden buruk bir bayram geçirdiğini belirten Ayvaz, "Üzüntülüyüm bu bayram. Çoluk çocuk uzakta kaldık bu hastalık yüzünden. Normal zamanda bayramlarda evin her tarafı coşardı. Şimdi kimse yok. Bayramlarda ziyafetler yapardık, muhabbetler ederdik ama bu sene hiçbiri yok. Bundan dolayı üzgünüm." diye konuştu.

Ayvaz, salgının bitmesi için Allah'a dua ettiğini ifade ederek "Salgının bitmesini istiyorum tabii ki böyle olmasın, düzelsin ortalık. Allah'tan ne istersem onu bana nasip eyle diye dua ediyorum. Yalvarıyorum Allah'ıma vücudumuza sağlık, bereket, çoluk çocuğuma sağlık versin diye." dedi.

Kurban Bayramı'nda tekrar ailesiyle bir araya gelebilmeyi istediğini anlatan Ayvaz, "Kurban Bayramı'nı bekliyoruz. İnşallah nasip olur, kurbanımızı beraber kesip, yiyip içeriz. Allah çoluk çocuğuma güç kuvvet versin. Onlar başımdayken ben hiçbir şey düşünmüyorum sağlıktan başka, Allah hayırlı ömürler versin." ifadelerini kullandı.

Ayvaz, bu bayramda çocukları ve torunlarıyla telefonla görüştüğünü dile getirerek "Sağlık olsun diyoruz, ne yapalım. Hepsi düzelecek inşallah." şeklinde konuştu.

Bayramlarda şenlik yerine dönen evi bu sene sessiz kaldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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