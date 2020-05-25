Bayramlarda binlerce çocuğu ağırlayan lunapark sessizliğe büründü
Bayramlarda binlerce çocuğu ağırlayan lunapark sessizliğe büründü Bursa'da her bayram binlerce çocuğun bayram harçlıklarını harcayarak eğlediği lunapark bu bayram boş kaldı.
25.05.2020 16:51 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:58
Bayramlarda binlerce çocuğu ağırlayan lunapark sessizliğe büründü
BURSA - Bursa'da her bayram binlerce çocuğun bayram harçlıklarını harcayarak eğlediği lunapark bu bayram boş kaldı.
Her bayram binlerce çocuk ve ailesinin ziyaret ederek eğlenceli dakikalar geçirdiği lunapark bu bayram korona virüsü tedbirleri kapsamında boş kaldı. Rengarenk oyuncaklarda çocuk çığlıkları Ramazan Bayramı'nda sessizliğe gömüldü. Dönme dolaptan, çarpışan arabalara, goldoldan, atlı karıncaya, eğlenceli trenden salıncaklara kadar birçok oyuncak bu bayram çocuklardan uzak kaldı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: İHA