Bayramlarda binlerce çocuğu ağırlayan lunapark sessizliğe büründü
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Bayramlarda binlerce çocuğu ağırlayan lunapark sessizliğe büründü

Bayramlarda binlerce çocuğu ağırlayan lunapark sessizliğe büründü Bursa'da her bayram binlerce çocuğun bayram harçlıklarını harcayarak eğlediği lunapark bu bayram boş kaldı.

25.05.2020 16:51 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:58

Bayramlarda binlerce çocuğu ağırlayan lunapark sessizliğe büründü

BURSA - Bursa'da her bayram binlerce çocuğun bayram harçlıklarını harcayarak eğlediği lunapark bu bayram boş kaldı.

Her bayram binlerce çocuk ve ailesinin ziyaret ederek eğlenceli dakikalar geçirdiği lunapark bu bayram korona virüsü tedbirleri kapsamında boş kaldı. Rengarenk oyuncaklarda çocuk çığlıkları Ramazan Bayramı'nda sessizliğe gömüldü. Dönme dolaptan, çarpışan arabalara, goldoldan, atlı karıncaya, eğlenceli trenden salıncaklara kadar birçok oyuncak bu bayram çocuklardan uzak kaldı.

Bayramlarda binlerce çocuğu ağırlayan lunapark sessizliğe büründü

Kaynak: İHA

Manşet

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