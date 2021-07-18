BAYRAMLAR BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİN GÜÇLENMESİNE VESİLE OLSUN

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Kurban Bayramı nedeniyle yayınladığı kutlama mesajı şu görüşlere yer verdi;Hep birlikte bir Kurban Bayramına daha kavuşmanın sevincini ve bereketini yaşıyoruz.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Kurban Bayramı nedeniyle yayınladığı kutlama mesajı şu görüşlere yer verdi;

Hep birlikte bir Kurban Bayramına daha kavuşmanın sevincini ve bereketini yaşıyoruz.

Bayramlar, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, bizi biz yapan değerlerin bir kez daha hatırlandığı özel günlerdir. Yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi duyguların zirveye ulaştığı bu kutlu günlerden mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz.

Kardeşliğimizin güçlenmesi, aramızdaki dargınlıkların giderilmesi için bize tanınan fırsat günleri olan bayramları en anlamlı şekilde idrak etmeli, bayramı fırsat bilip uzun süredir görmediğimiz akrabalarımızın, eş, dost ve büyüklerimizin gönüllerini almalıyız. Kırgınlıklarımızı ve dargınlıklarımızı unutarak kardeşçe kucaklaşmalı ve bayram sevincini hep beraber yaşamalıyız. Bütün bu güzellikleri yaşarken elbette tedbirli ve dikkatli olmalı, maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami özen göstermeliyiz.

Hemşehrilerimizin Kurban Bayramını rahat bir ortamda geçirmelerini sağlamak amacıyla her türlü önlemi aldık. Başta Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz olmak üzere bayram süresince nöbetçi ekiplerimiz ve Acil Müdahale Ekibimiz 24 saat görevlerinin başında olacak.

Sözlerime son vermeden önemli bir konuya da değinmek istiyorum. Önümüzde uzun bir bayram tatili var bu sebeple yakınlarını görmek için araçlarıyla yola çıkacak vatandaşlarımızın trafikte her zamankinden daha dikkatli olmalarını istirham ediyorum. Bayram sevincimiz üzüntüye dönüşmesin.

Bu vesile ile mübarek bayram vakitlerinin İslam Coğrafyasına huzur getirmesini ve tüm Müslüman mazlumlar için birer kurtuluş vesilesi olmasını diliyor, tüm hemşerilerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. "

Kaynak: Habermetre