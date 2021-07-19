"Bayramlar bayram ola…"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Kurban Bayramı için kutlama mesajı yayımladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Kurban Bayramı için kutlama mesajı yayımladı. Başkan Soyer mesajında pandemiye karşı uyarıda bulundu ve şair Abdurrahim Karakoç'un "Bayramlar bayram ola…" dizeleriyle bayram temennisini paylaştı.

Başkan Soyer'in bayram mesajı şöyle:

"Sevgili hemşerilerim,

Toplumumuzu kaynaştıran, dargınları barıştıran, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hepimize hatırlatan o anlamlı günlerden biri daha geldi.

Hep birlikte Kurban Bayramımızı kutluyoruz.

Bayram sabahına bir çocuk heyecanıyla uyanıp, inançlarımızla harmanlanan geleneksel değerlerimizi en güzel şekilde yaşatıyoruz.

Ben de tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyor, çok daha güzel ve mutlu günlerin bizi beklediğine olan inancımla büyük, küçük herkesi sevgiyle kucaklıyorum.

Gelin bu güzel günü hak ettiği şekilde güzel görüntülerle hatırlayalım… Hijyen kurallarına uyalım.

Her geçen gün İzmir maviye biraz daha yaklaşıyor. Ama salgının henüz bitmediğini lütfen aklımızdan çıkarmayalım…

Bayramın evlerimize bereket ve huzur, ülkemize refah ve bolluk, hepimize sağlık getirmesini diliyorum.

Usta şair Abdurrahim Karakoç'un da dediği gibi, bayramlar bayram ola…"

Kaynak: Habermetre