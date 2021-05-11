Bayramın vazgeçilmez lezzeti baklavada sipariş patlaması yaşandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayramın vazgeçilmez lezzeti baklavada sipariş patlaması yaşandı

Bayramın vazgeçilmez lezzeti baklavada sipariş patlaması yaşandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bayramların olmazsa olmaz lezzeti baklavada Ramazan bayramı öncesi sipariş patlaması yaşanıyor.

Bayramların olmazsa olmaz lezzeti baklavada Ramazan bayramı öncesi sipariş patlaması yaşanıyor. Günlük baklava üretimi 200 kilogramdan 400 kilograma çıkartıldı.

Ramazan bayramına günler kala tatlı siparişlerinde yoğunluk yaşanıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, artan talep üzerine günlük 200 kilogram baklava üretim kapasitesini günlük 400 kilograma çıkardı.

Ankara Halk Ekmek Fabrikası Üretim Sorumlusu ve Gıda Mühendisi Şengül Mutlu, baklavaların hijyenik bir ortamda üretildiğini belirterek, "Birinci sınıf hammadde kullanılıyor. Gerçek buğday, gerçek şeker, gerçek ceviz. Özellikle cevizlerimizi görerek ve tadarak satın alıyoruz. Müşterilerimiz gönül rahatlığıyla tüketebilirler" diye konuştu.

Fıstıklı ve cevizli baklavaların 213 derecede 40-45 dakika fırınlandığını ve yüzde 100 tereyağı kullanıldığı bilgisini veren Ustabaşı Adem Rıfat Ayhan ise bir baklavanın iyi olabilmesi için kaliteli malzeme kullanılması gerektiğini vurguladı. Ayhan ayrıca kullanılan unun da kaliteli olması gerektiğini belirtti.

Halk Ekmek satış noktalarında, fıstıklı baklavanın kilosu 69 liradan satılırken, cevizli baklavanın kilosu ise 49 TL'den satılıyor. - ANKARA

Bayramın vazgeçilmez lezzeti baklavada sipariş patlaması yaşandı
Bayramın vazgeçilmez lezzeti baklavada sipariş patlaması yaşandı
Bayramın vazgeçilmez lezzeti baklavada sipariş patlaması yaşandı
Bayramın vazgeçilmez lezzeti baklavada sipariş patlaması yaşandı
Bayramın vazgeçilmez lezzeti baklavada sipariş patlaması yaşandı
Bayramın vazgeçilmez lezzeti baklavada sipariş patlaması yaşandı
Bayramın vazgeçilmez lezzeti baklavada sipariş patlaması yaşandı
Bayramın vazgeçilmez lezzeti baklavada sipariş patlaması yaşandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TÜİK, ENAGRUP hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı Açıklaması
TÜİK, ENAGRUP hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Hulusi Akar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Cem Yılmaz Seda Sayan Özcan Deniz
Spor Gökhan Töre Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Gazze
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bayramın vazgeçilmez lezzeti baklavada sipariş patlaması yaşandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 10:30:38. #1.16#

title