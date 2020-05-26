Bayramın üçüncü gününde de sokaklar boş kaldı
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Bayramın üçüncü gününde de sokaklar boş kaldı

Bayramın üçüncü gününde de sokaklar boş kaldı Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

26.05.2020 13:50 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:54

Bayramın üçüncü gününde de sokaklar boş kaldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye ulaştı. Kısıtlamanın gece 00.00 itibari ile sona ermesi bekleniyor. Havdan da görüntülenen Şanlıurfa'nın cadde, sokak ve meydanlarında vatandaşların olmadığı kurallara uyduğu görüldü.

Bayramın üçüncü gününde de sokaklar boş kaldı

Kaynak: İHA

Manşet

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