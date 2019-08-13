Bayramın üçüncü gününde de kurban satışları sürüyor (2)

13.08.2019 15:55

İstanbul'da kurulan kurban pazarlarında, bayramın üçüncü gününde de satışlar devam ediyor.

Kurban ibadetini bayramın üçüncü gününe bırakan bazı vatandaşlar, Üsküdar ve Kadıköy'deki kurban satış alanlarına geldi.

Kimisi bayram yoğunluğundan kimisi ise daha ucuz olur diye üçüncü güne bırakan vatandaşlar, fiyatlardan memnun olduklarını dile getirdi. Kurban satış ve kesim yerlerinde büyükbaş kurbanlıkların bulunduğu çadırların toplanmaya başladığı görüldü.

Küçükbaş satımı yapan bazı besiciler ise kurban satışlarından memnun kalmadı ve elindeki kurbanların satılmasını bekliyor.

Üsküdar'da hayvan satışına devam eden besici Ünsal Özeci Sivas'tan hem büyükbaş hem küçükbaş getirdiğini ifade ederek, "Bu seneki satışların pek tadı tuzu yoktu. Ekonomik sebeplerden mi başka sebeplerden mi bilemiyorum ama pek güzel değildi. Yaklaşık 150 küçükbaş 60 büyükbaş getirdim. Bugün çok az bir satış var, fiyatlar bayağı bir düştü. Küçükbaşlarda 300-400 liralık bir düşüş yaşandı." diye konuştu.

Bugün kurban ibadetini yerine getiren Yaprak Ünal ise "Kurbanı bin liraya aldık, 100 liralık bir indirim yaptı arkadaşlar. Bayramın üçüncü günü fiyatlar daha düşüyor diye, annemle beraber geldik, aldık. Allah kabul etsin" dedi.

İstanbul'un yerlisi olduğunu ve Afyon'dan yaklaşık 700 küçükbaş getirdiğini söyleyen Emir Akın ise, "Hepsini sattık. Bin liradan başlayıp 2 bin 500 liraya kadar, her bütçeye göre fiyatlarımız vardı. Memnun kaldık bu sene her şeyden. Kesimde bazı sorunlar yaşadık. Bu sene genel olarak güzel geçti. Küçükbaş derileri, maalesef üretim yeri olmadığı için çöpe gitmek zorunda kaldı. Vakıflardan gelen olmadı, bu soruna gelecek sene çözüm bulmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kağıthane'deki hayvan pazarında büyükbaş kurbanlıklarını satan esnaf çadırlarını toplamaya başladı. Küçükbaş satımı yapan besiciler ise kurban satışlarına devam ediyor.

Sultançiftliği Habipler kurban satış ve kesim yerlerinde bazı besiciler de ellerindeki kurbanlıklarının tamamını satarak çadırlarını toplamaya başladı. Bazı besiciler ise kurban satışlarından memnun kalmadı, elindeki kurbanların satılmasını bekliyor.

Kimi besiciler kurbanlıkların fiyatlarının düşük olmasından yakınırken, bazı vatandaşlar ise fiyatların yüksek olmasından şikayetçi oldu.

Getirdiği 150 küçükbaş kurbanlığın 70'nin elinde kaldığını söyleyen Recep Kartal, satışlardan memnun olmadığını, besicilikle uğraştıkları için masraflarının çok olduğunu söyledi.

Elinde kalan kurbanları tekrar memleketi Yozgat'a götüreceğini anlatan Recep Kartal, "Kurbanlıklar ucuza gidiyor. Sabahleyin bir müşteri gelmiş 400 liraya fiyat veriyor. Ölü bir fiyat, elinde kalsın, kalsın geri götürürüz. Müşteriye yedirmem çünkü niye? Herkes emek veriyor, kolay değil. Bir yıl boyunca buna emek veriyorum. Herkes ekmek için, rızk için çalışıyor. Biz burada kalkıp da üç kuruş kazanacağım diye 300 liraya mal verilmez. Bizim insanlarımız da bunu fırsat olarak görmesin. 20 gündür çadırda yaşıyorum dün eve gidebildim. Dün eve gittim duş aldım, yemek yedim tekrar geldim." diye konuştu.

Kırklareli'nden 250 küçükbaş kurbanlık getiren Mehmet Baki ise elinde 50'si kaldığını belirterek satışlardan memnun olduğunu, kalanları da müşterilere hesaplı vereceğini dile getirdi.

İki haftadır ailesinden uzak kaldığını ifade eden Baki, "Yalnız şöyle bir sıkıntımız var. Hayvancılıkla uğraşıyoruz, maliyetler yüksek, yemler çok pahalı. Buradan da sayın Cumhurbaşkanımıza da duyuruyoruz. Biraz vatandaşa, köylülere yardımcı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA