Bayramın üçüncü gününde caddeler boş kaldı Muş'ta Ramazan Bayramı'n üçüncü gününde de cadde, sokak ve parklar boş kaldıKente koronavirüs (Kovid-19 ) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Ramazan Bayramının üçüncü gününde de cadde, sokak ve parklar tamamen boş kaldı.

Muş'ta Ramazan Bayramı'n üçüncü gününde de cadde, sokak ve parklar boş kaldı Kente koronavirüs (Kovid-19 ) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Ramazan Bayramının üçüncü gününde de cadde, sokak ve parklar tamamen boş kaldı. Sokağa çıkma kısıtlaması genelgesinde izin verilen iş yerleri dışında her yerin kapalı olduğu Muş ta, cadde, park ve sokaklarında boş olduğu gözlendi. Güvenlik güçlerinin ekip araçlarından insanlara evde kalmaları çağrısı yaptığı kentte, vatandaşlar da genel olarak kurallara uyup sokağa çıkmamaya devam etti. Kaynak: AA