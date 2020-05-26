Bayramın üçüncü günü işlek cadde ve sokaklar boş kaldı
Niğde meydanlarının boş görüntüleri Boş yollar Boş cadde ve sokaklar NİĞDE - Niğde'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan Bayramı'nın son gününde de cadde ile sokaklar boş kaldı.
26.05.2020 16:22 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:27
Niğde meydanlarının boş görüntüleri
Boş yollar
Boş cadde ve sokaklar NİĞDE - Niğde'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan Bayramı'nın son gününde de cadde ile sokaklar boş kaldı.
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Kaynak: AA