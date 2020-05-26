Bayramın üçüncü günü işlek cadde ve sokaklar boş kaldı Niğde meydanlarının boş görüntüleri Boş yollar Boş cadde ve sokaklar NİĞDE - Niğde'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan Bayramı'nın son gününde de cadde ile sokaklar boş kaldı.

Niğde meydanlarının boş görüntüleri Boş yollar Boş cadde ve sokaklar NİĞDE - Niğde'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan Bayramı'nın son gününde de cadde ile sokaklar boş kaldı. Kaynak: AA