Bayramın tadını lapa lapa yağan kar altında kartopu oynayarak çıkarttılar Sivas'ın Koyulhisar, Doğanşar, Gürün ve Suşehri ilçelerinde etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sivas'ın Koyulhisar, Doğanşar, Gürün ve Suşehri ilçelerinde etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gürün ilçesinde çocuklar lapa lapa yağan karın tadını kartopu oynayarak çıkardı.

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde hızla azalan hava sıcaklığı gece yarısından sonra yüksek kesimlerde sıfır dereceye kadar düştü. İki gündür aralıklarla etkili olan yağmur, yerini zaman zaman kar yağışına bıraktı. Gürün, Koyulhisar, Suşehri ve Doğanşar ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, Ramazan Bayramı sabahına beyaz örtü altında uyandı. Koyulhisar ilçesi Kızılelma köyünde etkili olan kar yağışı, çam ormanlarıyla kaplı Oymalık Doğa Parkı'nda görsel bir şölen oluşturdu. Gürün ilçesinde etkili olan lapa lapa kar yağışını fırsat bilen Karadoruk köyünde yaşayan çocuklar, bayramın tadını kartopu oynayarak çıkarttı. Doğanşar ilçesi Göçüköy'de ise kar yağışı yeşile bürünen çevreyi beyaz örtüyle kapladı. Suşehri ilçesinde hayvanlarını otlatmak için yaylaya çıkaran vatandaş, Mayıs ayında yağan karla sürpriz yaşadı. - SİVAS

Kaynak: İHA