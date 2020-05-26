Bayramın son gününde Tekirdağ sokaklarında sessizlik hakim
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Bayramın son gününde Tekirdağ sokaklarında sessizlik hakim

Bayramın son gününde Tekirdağ sokaklarında sessizlik hakim Türkiye geneli 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Tekirdağ sokaklarında sessizlik hakim.

26.05.2020 16:03 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:07

Bayramın son gününde Tekirdağ sokaklarında sessizlik hakim

TEKİRDAĞ - Türkiye geneli 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Tekirdağ sokaklarında sessizlik hakim.

Ramazan Bayramı nedeniyle ülke genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Tekirdağ genelinde sokaklar ve caddeler boş kaldı. Normal günlerde insanlarla dolup taşan caddelerde polis ekipleri çeşitli denetimler ve uygulamalar gerçekleştirdi. Tekirdağ genelinde sessizlik sürüyor.

Bayramın son gününde Tekirdağ sokaklarında sessizlik hakim

Kaynak: İHA

Manşet

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