Bayramın son gününde Kocaeli geçişinde yoğunluk başladı
KURBAN Bayramı tatillerini İstanbul dışında ve tatil bölgelerinde geçirenler bayramın son gününde TEM yolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşturdu.
03.08.2020 11:19 | Son Güncelleme: 03.08.2020 12:23
KURBAN Bayramı tatillerini İstanbul dışında ve tatil bölgelerinde geçirenler bayramın son gününde TEM yolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşturdu.
- Kocaeli
Kurban Bayramı tatilinin son gününde tatilcilerin eve dönüş yolculuğu başladı. TEM yolu Kocaeli geçişinde 3 şeritten 2 şeride düşen Bekirdere Rampası'nda trafik, zaman zaman durma noktasına gelirken, yoğunluktan çıkmak isteyen sürücüler, Kuzey Marmara Otoyolu'na yöneldi. Tatilciler, Kurban Bayramı nedeniyle geçici süreliğine açılan Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanarak yoğunluğa takılmadan İstanbul istikametinde ilerledi. Yoğunluğun özellikle öğleden sonra artması bekleniyor.
- Kocaeli
Kaynak: DHA