- Bayramın son gününde de 'tam kapanma' sessizliği sürüyor

- Bayramın son gününde de 'tam kapanma' sessizliği sürüyor Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Diyarbakır'da cadde ve sokaklar Ramazan Bayramı'nın son gününde de sessizliğini korudu.

- Bayramın son gününde de 'tam kapanma' sessizliği sürüyor

DİYARBAKIR - Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Diyarbakır'da cadde ve sokaklar Ramazan Bayramı'nın son gününde de sessizliğini korudu. Polis ekipleri, kent genelinde denetimlerine devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma ülke genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da 29 Nisan saat 19.00 itibariyle başladı. 17 günlük tam kapanmanın 16'ncı günü, Ramazan Bayramı'nın da son gününe denk geldi. Vatandaşlar kısıtlamaya uyarak evlerine çekildi.

Diyarbakır'da güvenlik güçleriyse kentin farklı noktalarında uygulamalarını sürdürerek kısıtlamaya uymayan vatandaşlara ceza kesti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK