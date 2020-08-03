Bayramın son gününde de Pamukkale'de manzara değişmedi
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Bayramın son gününde de Pamukkale'de manzara değişmedi

Unesco Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Pamukkale'de bayram yoğunluğu yaşandı.

Bayramın son gününde de Pamukkale'de manzara değişmedi
03.08.2020 14:32 | Son Güncelleme: 03.08.2020 14:43

Unesco Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Pamukkale'de bayram yoğunluğu yaşandı. Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde gişelerde yoğunluk meydana geldi. Vatandaşlar uyarılara rağmen zaman zaman sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydı. Denizli'nin beyaz cennetine daha önce gelen vatandaşlar yerli turistlerin arttığını söyledi.

Unesco Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Türkiye'nin ve Denizli'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Pamukkale travertenlerinde tatil ve bayram yoğunluğu oluştu. Pandemi döneminde belli bir süre ziyaretçiye kapatılan beyaz cennette tatili ve Kurban Bayramı'nı fırsat bilen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Bayramın dördüncü gününde tatili fırsat bilen yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilen Pamukkale'de korona virüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda ziyaretçi kabul edildi. Pamukkale'de uzun kuyruklar oluşurken, gişe kapılarında bekleyen vatandaşlar zaman zaman sosyal mesafe ve maske kuralını unuttu.

Akdeniz, Ege ve Anadolu bölgelerindeki birçok turizm merkezini birbirine bağlayan Pamukkale'de yerli turistler sahil kentlerine giderken veya geri dönüşlerinde mutlaka ziyaret ettiklerini belirtti. Pamukkale'yi gezen vatandaşlar yürüyüp fotoğraf çektirirken bazı vatandaşlar ise traverten havuzlarının içerisinde çamur banyosu yaptı. Konya ilinden Antalya'ya gittiğini ve Denizli'ye uğrayarak Pamukkale'yi görmek istediğini belirten Harun Taşdelen, "Ziyaret etmek ve tarihi turistik yerleri görmek için hem de bir hava değişikliği olsun diye gerekli tedbirleri de alarak kolonyamız, maskemiz şartlara uygun bir şekilde dolaşmak istedik. Şu anki dışarıdan görüntü güzel, içeriye henüz girmedim ilk kez geliyorum inşallah içerisi de güzeldir" dedi.

"Yabancı turistler çok fazlaydı bu sefer hep yerli turist var"

Denizli'ye daha önce de geldiğini söyleyen Zübeyde Yazıcıoğlu, "Aslında biz Kuşadası'na gidiyoruz, görmek istedik burayı ve daha önce gelmiştik uzun zaman oldu yolumuzun üzeri olduğu için uğradık. Yoğunluk yine de beklediğimizin üzerinde bayram dolayısıyla herkes çıkmış. Yabancı turist hiç yok ben daha önce geldiğimde yabancı turistler çok fazlaydı bu sefer hep yerli turist var" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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