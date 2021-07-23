Bayramın son gününde de Konyaaltı Sahili doldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayramın son gününde de Konyaaltı Sahili doldu

Bayramın son gününde de Konyaaltı Sahili doldu
Demirören Haber Ajansı / Aslı Duran - Haberler | Güncel

ANTALYA'da Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde tatilciler Konyaaltı Sahili'ni doldurdu.

ANTALYA'da Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde tatilciler Konyaaltı Sahili'ni doldurdu.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini turizm kenti Antalya'da geçiren tatilciler, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Bayramın son günü hava sıcaklığının 34, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte sahile gelenler keyifli dakikalar geçirdi. Kimi güneşlenmeyi tercih ederken, kimisi ise denize girip sahilin tadını çıkardı. Yoğunluğun, pazar günü azalması bekleniyor.


Bayramın son gününde de Konyaaltı Sahili doldu
Bayramın son gününde de Konyaaltı Sahili doldu
Bayramın son gününde de Konyaaltı Sahili doldu
Bayramın son gününde de Konyaaltı Sahili doldu
Bayramın son gününde de Konyaaltı Sahili doldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslı Duran

MSB: Doğu Akdeniz'de içerisinde 45 kişinin bulunduğu tekne battı
MSB: Doğu Akdeniz'de içerisinde 45 kişinin bulunduğu tekne battı
Son Dakika: Kaş açıklarında içerisinde 45 göçmenin bulunduğu tekne battı, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
Son Dakika: Kaş açıklarında içerisinde 45 göçmenin bulunduğu tekne battı, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
Turistlerin akın ettiği Antalya'da vaka sayılarında bir ayda yüzde 100'lük artış yaşandı
Turistlerin akın ettiği Antalya'da vaka sayılarında bir ayda yüzde 100'lük artış yaşandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Gülşen Müge Anlı Serra Arıtürk Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Volkan Demirel Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bayramın son gününde de Konyaaltı Sahili doldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 14:55:34. #1.16#

title