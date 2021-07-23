Bayramın son gününde ciğercilerde uzun kuyruklar oluştu
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Bayramın son gününde ciğercilerde uzun kuyruklar oluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

- Edirne'de Kurban Bayramı'nın son gününde tava ciğer yemek isteyen yerli ve yabancı turistler, ciğerciler önünde uzun kuyruk oluşturdu.

- Edirne'de Kurban Bayramı'nın son gününde tava ciğer yemek isteyen yerli ve yabancı turistler, ciğerciler önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Edirne'de 'tava ciğer' yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez lezzeti olmaya devam ediyor. Kurban Bayramı dolayısıyla Edirne'ye gelen yerli ve yabancı turistler, bayramın son gününde ciğerciler önünde uzun kuyruk oluşturdu. Edirne tava ciğerini yemek için sırada bekleyen Erkut Kökter adlı vatandaş, "Bayram tatili için İstanbul'daydık ondan sonra Kırklareli'ne gittik ve en son olarak Edirne tava ciğerini yemek için buradayız. Edirne'de hem Selimiye camisini dolaştık hem de ciğeri yemek için sırada bekliyoruz. Edirne çok güzel bir yer hem ciğeriyle hem de camisi ile meşhur burada da uzun kuyrukların oluşması normal bir şey diye düşünüyorum" dedi.

İstanbul'dan ciğer yemek için Edirne'ye gelen Suna Atal, "Biz her seferinde buraya ciğer yemeye geliyoruz ve Edirne'nin ciğeri burada beklemeye değer diye düşünüyorum. Yaklaşık 15 dakikadır burada bekliyoruz. Sıranın bize gelebilmesi için 15 dakika daha bekleyeceğiz galiba" şeklinde konuştu.

Sıra bekleyen Sevgi Korkmaz ise, "Bende İstanbul'dan geliyorum. Kız kardeşimle burada ciğer yemek için sıra bekliyoruz ama bu kadar sıra beklemesek daha iyi olacak çünkü başka yerlere de gideceğiz" diye konuştu.

Edirne'nin ciğerini yemek burada uzun kuyruklar oluşsa bile beklemeye değer olduğunu söyleyen Ali Negüzel, "Gezme babında Tekirdağ'dan geldik. Edirne ciğerinin meşhur olduğunu biliyoruz bedava da dağıtılmıyor ama tadı lezzeti yerinde olduğu için burada sıra beklemeye katlanıyoruz. Buraya ciğer yemeye gelenler bilsinler ki, yaklaşık olarak 45 dakika beklemek zorundalar. Tabi ki ciğeri yemek istiyorlarsa" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Basmacı/İHA)

Bayramın son gününde ciğercilerde uzun kuyruklar oluştu
Bayramın son gününde ciğercilerde uzun kuyruklar oluştu
Bayramın son gününde ciğercilerde uzun kuyruklar oluştu
Bayramın son gününde ciğercilerde uzun kuyruklar oluştu
Bayramın son gününde ciğercilerde uzun kuyruklar oluştu
Bayramın son gününde ciğercilerde uzun kuyruklar oluştu
Bayramın son gününde ciğercilerde uzun kuyruklar oluştu
Bayramın son gününde ciğercilerde uzun kuyruklar oluştu
Bayramın son gününde ciğercilerde uzun kuyruklar oluştu
Bayramın son gününde ciğercilerde uzun kuyruklar oluştu
Bayramın son gününde ciğercilerde uzun kuyruklar oluştu
Bayramın son gününde ciğercilerde uzun kuyruklar oluştu
Bayramın son gününde ciğercilerde uzun kuyruklar oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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