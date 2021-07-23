Bayramın son günü Balıklıgöl ziyaretçi akınına uğradı
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Bayramın son günü Balıklıgöl ziyaretçi akınına uğradı

İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - Haberler | Kültür Sanat

Bayramın son günü Balıklıgöl ziyaretçi akınına uğradı Kurban Bayramın son günü Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik mekanlarından biri olan Balıklıgöl ziyaretçi akınına uğradı.

Bayramın son günü Balıklıgöl ziyaretçi akınına uğradı

ŞANLIURFA - Kurban Bayramın son günü Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik mekanlarından biri olan Balıklıgöl ziyaretçi akınına uğradı.

Tarihi ve turistik güzelliğiyle dünyanın en büyük doğal akvaryumu konumundaki Balıklıgöl, bayramın son gününde ziyaretçi akınına uğradı. Adıyaman, Diyarbakır ve Gaziantep başta olmak üzere birçok ilden Şanlıurfa'ya gelen binlerce ziyaretçi, Balıklıgöl'ü gezdi. Burada balıklara yem atan ziyaretçiler, dua edip hatıra fotoğraflarıyla anı ölümsüzleştirdi.

Bayramın son gününde Şanlıurfa'ya gelerek, Balıklıgöl'ü gezen ziyaretçiler, makamın doğal güzelliğine hayran kaldıklarını belirtti.

Öte yandan yoğun ziyaretçi nedeniyle birçok vatandaş sürücü park sorunu yaşadı.

Bayramın son günü Balıklıgöl ziyaretçi akınına uğradı
Bayramın son günü Balıklıgöl ziyaretçi akınına uğradı
Bayramın son günü Balıklıgöl ziyaretçi akınına uğradı
Bayramın son günü Balıklıgöl ziyaretçi akınına uğradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı

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